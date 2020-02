Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 febbraio 2020/ Toro e Vergine al top, ma Ariete e Cancro…

L’oroscopo di Paolo Fox è andato in onda su LatteMiele per la giornata di oggi, 26 febbraio 2020. Andiamo a vedere quelli che si possono considerare i segni al top. Sono decisamente interessanti le stelle del Toro che si trova un Urano nell’orbita pronto a portare verso un decisivo cambiamento di rotta. La Vergine continua a vivere un momento di continue vittorie, anche se c’è da dire che questi continui successi stanno di fatto creando un po’ di affaticamento. Il Capricorno ha molti pianeti positivi, ma va detto che questo porta anche ad assumersi delle responsabilità. Si è pronti a raggiungere dei risultati interessanti quando si decide di premere sull’acceleratore. E’ un momento in cui tutto quello che si fa riesce anche se c’è sempre da combattere contro eventuali complicazioni.

AMORE – Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare il campo dell’amore e più in generale dei sentimenti. L’Ariete torna ad essere protagonista in un periodo di cambiamenti che porta a una lenta ma graduale ripresa. Il Cancro vive un po’ di insofferenza, le insicurezze potrebbero mettere in difficoltà quelli che sembrano al momento i rapporti meno solidi. Lo Scorpione deve capire che questo è il momento per affrontare eventuali dubbi e problemi. Questo perché a marzo Venere andrà in opposizione e questo rischia di essere un problema assolutamente da non sottovalutare. Forse è il caso dunque di sistemare tutto in questa settimana, prima di trovarsi costretti a interrompere una relazione. I Pesci stanno vivendo grandi emozioni in questo periodo, nonostante questo rischiano di trovarsi a scivolare su questioni che sembravano decisamente più facili da gestire.

LAVORO – Ora andiamo a studiare il campo del lavoro sempre ascoltando la rubrica Latte e Stelle con l’oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli non sono al massimo fisicamente, ma non è da escludere che in questo periodo possano arrivare delle ottime proposte in campo professionale. Con un po’ di attenzione per i nati sotto il segno dei Pesci sarà possibile affrontare efficacemente alcune questioni che riguardano la vita privata e il lavoro. L’Ariete vive un periodo di cambiamento che potrebbe portare ad ottenere una bella ripresa sotto tutti i punti di vista. Il Toro invece deve fare attenzione e capire se i cambiamenti di cui è al momento protagonista sono di gradimento oppure se possono portare delle complicazioni non facili da gestire in vista del futuro. Questo è il momento di approfondire alcuni discorsi affrontati nell’ultimo periodo.



