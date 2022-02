Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 febbraio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox contraddistinguono anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus analizzeremo i segni di Aria e le indicazioni date dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di sapere cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 26 febbraio 2022? Non resta allora che proseguire nella lettura del presente articolo e capire se le stelle – come vi auguriamo noi de “IlSussidiario.net” – saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: hai bisogno di spazi liberi in cui far volare la fantasia. Un hobby potrebbe diventare qualcosa di più, un amore può diventare intrigante: cerca di vedere i lati positivi di un rapporto. Non prendere troppo sul serio i momenti di malinconia, perché in certi giorni vuoi fare di tutto e altri pensi che tutto sia inutile. Nei prossimi mesi succederà qualcosa di bello.

Ora invece è giunto il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Marzo sarà un mese migliore, ma questo week-end sarà pepato. Che amore è se ci sono ripicche e rimproveri, tensioni? Non piace. Alcuni saranno freddi e arrabbiati, altri in collisione, ma per tutti è un periodo di revisione. Resta in contatto con la famiglia, ricordati che marzo darà una visione diversa della vita. Alcuni rapporti sono tesi perché hai dovuto affrontare discussioni a lavoro.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono anche per quest’oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Sfrutta questo week-end, perché anche se hai avuto tante cose da fare, è una settimana attiva. Tra giovedì e venerdì c’è stato qualche errore di distrazione e forse anche qualche incidente di percorso, qualche ritardo. Questioni legali, vertenze: attenzione, perché ci potrebbe essere qualcosa che slitta. Devi attuare nuove strategie per trovare l’amore.

