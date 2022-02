Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 febbraio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox riservate a tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo focus daremo spazio ai segni di Fuoco, per effetto delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di conoscere che cosa proporrà la giornata odierna, sabato 26 febbraio 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Branko oggi 25 febbraio 2022/ Salute flop per Capricorno, Pesci una sorpresa

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Devi capire cosa desideri dalla vita, è importante la scalata al successo, ma in amore c’è qualche dubbio. Chi sta insieme da tempo non deve dare per scontato nulla, a volte ci sono momenti d’incomprensione determinati dall’orgoglio, ma quando si lavora in questo modo, è chiaro che ci sono delle difficoltà. Bisogna cercare di riavvicinarsi, perché poi a marzo è difficile trovare un punto di equilibrio. I nuovi amori sono da verificare nel tempo”.

Oroscopo Branko oggi 25 febbraio 2022/ Ariete al top, Vergine ottimista, Cancro...

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: hai voglia di nuove esperienze. L’amore ci rende emozionati, ci scaldiamo quando incontriamo la persona giusta, quindi potresti sentire questa sensazione tra un paio di settimane. Ci potrebbero però essere ritardi di tempi per questioni legali o di lavoro.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Ultime tensioni che saranno poi solo un ricordo. Marzo è un mese liberatorio, ma devi dare tempo al tempo e, se tra oggi e domani trovi qualcuno che tiene testa alle tue parole o che ti mette alla prova, lo manderai a quel paese. Sei una persona forte e quando hai a che fare con persone che hanno il potere di sconfinare, senti proprio l’esigenza di rimetterle in riga. Non ti arrabbiare troppo.

Oroscopo domani 26 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Lavoro e Amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA