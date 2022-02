Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 febbraio 2022/ Previsioni: Pesci, Scorpione e Cancro

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi catalizzano l’attenzione degli appassionati di astrologia, materia tanto imperscrutabile quanto indicativa del destino di ognuno di noi. In questo approfondimento ci concentreremo solamente sui segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 26 febbraio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Tra sabato e domenica puoi contare su un buon recupero. L’errore più grande è quello di ripescare un po’ troppo nel passato, quindi attenzione se c’è un nuovo amore o se vuoi frequentare una nuova persona: non ti lasciare trasportare da emozioni troppo forti, perché quello che vivi adesso potrebbe poi evaporare nel mese di marzo. Sei passionale, ma ci vuole anche rigore: alcuni si sono sentiti attaccati”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: questo è un week-end tormentato, ogni tanto ci sono concentrazioni di pianeti tosti. Sei arrabbiato forse con un familiare oppure chi pensi ti stia mettendo sotto torchio e non facendo una scelta ti costringe a soffrire ancora. Questo periodo è particolare e il fine settimana chiede un po’ di attenzione.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Giove in transito, Venere protegge. Se non stai bene, è solo perché non sei riuscito a staccarti da un passato difficile. Questo periodo è molto bello per i giovani, per quelli che vogliono sposarsi, quelli che vogliono trovare l’amore. Chi vuole fare il duro, in fondo ha un cuore molto dolce e tenero. Sabato e domenica si accorgeranno di questa tua grande emotività”.

