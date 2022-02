Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 febbraio 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: previsioni…

Il terz’ultimo giorno del mese di febbraio non può avere inizio senza prima scoprire le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, destinate a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occuperemo in particolare dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Più dettagliatamente, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 26 febbraio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: le stelle ti premiano, poiché in queste ore ti senti meglio. Venerdì è stata una giornata sotto tono, invece sabato ci saranno emozioni in più da vincere. Se ci sono state delle ostilità, oggi potrai trovare il senso della vita e dell’amore. Sei stratega: quando senti che qualcosa non va, rimandi. Chi domanda timorosamente, insegna a rifiutare.

Spazio ora al Capricorno nell’oroscopo Paolo Fox: il lavoro conta, ma l’amore forse anche di più, specialmente adesso, in cui ti devi lasciare andare in qualche emozione maggiore. I rapporti familiari hanno bisogno di essere affrontati con chiarezza. Per i cuori solitari Venere aiuta, ma è molto importante adesso non lasciarsi prendere dal panico se ancora non si sa bene cosa si fa nei prossimi mesi. Molti Capricorno sono in ansia, chi ha chiuso una situazione lavorativa è affaticato.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Hai la Luna, Venere e Marte a favore. Non sei molto tonico, sei stato sotto pressione, ma ora no. La tua voglia di amare raddoppia, l’amore è appagante e chi è solo e cerca un sentimento potrebbe fare qualche scoperta piacevole.

