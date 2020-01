Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2020/ Ariete, Leone, Vergine, Toro, Sagittario e..

PREVISIONI DI PAOLO FOX DELL’OROSCOPO DI OGGI PER ARIETE, LEONE, SAGITTARIO

Previsioni dell’oroscopo di oggi, domenica 26 gennaio 2020, che Paolo Fox non fa mancare agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Si parte dai segni di Fuoco, con l’Ariete che ha una giornata positiva, anche se la presenza dissonante di Giove e Saturno potrebbe rendere qualcuno un po’ nervoso. Non sembra essere necessario preoccuparsi eccessivamente se qualche progetto ritarda a prendere il via, la situazione sembra poter migliorare presto. Grande voglia di amare. Leone: questa domenica potrebbe vedere un po’ di nervosismo, soprattutto a causa della scarsa solidarietà dall’esterno che alcuni sentono di ricevere. La situazione economica chiede di essere tenuta un po’ sotto controllo, così come quella sentimentale. Chiusura dedicata al Sagittario per quanto riguarda i segni di Fuoco: in questa giornata il desiderio di emergere sembra farsi sentire più del solito. In amore il desiderio di dominare e un po’ di ironia di troppo potrebbero creare alcune tensioni, specialmente se si ha a che fare con segni particolarmente suscettibili come Cancro o Scorpione.

OROSCOPO DI OGGI 26 GENNAIO: CHE GIORNATA SARÀ PER TORO, VERGINE E CAPRICORNO?

Anche i segni di Terra oggetto come sempre delle attenzioni di Paolo Fox per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo. Quest’anno per il segno del Toro sembra poter portare molte novità, anche se sarà necessario impiegare alcune risorse, specialmente sul piano economico. In questo weekend sembrano essere favorite le relazioni interpersonali, mentre sarebbe meglio prestare un po’ di attenzione ai malesseri fisici. Domenica 26 gennaio 2020 che per i nati Vergine presenta stelle intriganti con Giove e Saturno favorevoli che permettono di ottenere grandi risultati. Questo buon assetto astrologico non deve essere però sopravvalutato assumendo un atteggiamento troppo sicuro: un buon assetto astrologico garantisce buone possibilità, ma la capacità di saperle mettere a frutto dipende dall’impegno personale. Le buone occasioni si moltiplicheranno in primavera. Ultimo segno di Terra è il Capricorno: Domenica che invita un po’ al risparmio, soprattutto nell’ottica di un futuro investimento utile a finanziare alcuni progetti. Perché si possano ottenere buoni successi sarà necessario esporsi con molta saggezza, sfruttando le occasioni per emergere che si paleseranno nei prossimi giorni. Un assetto astrologico molto favorevole invita a mettere un po’ di ordine nella propria vita sentimentale.

