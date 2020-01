Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2020/ Cancro, Scorpione, Pesci, Bilancia e…

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli, Bilancia e Acquario sono i segni d’Aria oggetto di questo focus dedicato alle previsioni dell’oroscopo fornite da Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele in questa domenica 26 gennaio 2020. Per i Gemelli un po’ di confusione in ambito amoroso potrebbe portare al bisogno di confrontarsi per essere certi di avere le stesse idee riguardo alcuni progetti che si desidera intraprendere. Il mese di Febbraio sembra poter colmare questa distanza sul piano sentimentale appianando alcuni contrasti. Bilancia: chi ha affrontato un allontanamento in amore sembra desiderare fortemente di poter recuperare il tempo perduto. Tra Aprile e Giugno sarà possibile rinnovare emozioni e accordi, appagando un po’ questo forte desiderio di certezze. Questa sensazione di scarsa stabilità porterà qualcuno però a sperimentare situazioni nuove, permettendo di scoprire potenzialità nascoste utili per poter avere più chiare le prospettive future. Siete Acquario? Allora occhio ad una situazione astrologica che sembra indicare un po’ di agitazione e la possibile necessità di far fronte ad alcune spese importanti. In amore si tenderà a cercare una buona intesa mentale. Incontri favoriti. (agg. di Dario D’Angelo)

Oroscopo di oggi 26 gennaio, la giornata di Cancro, Scorpione, Pesci

Segni d’Acqua protagonisti delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Domenica 26 gennaio che non fa eccezione, con il Cancro che oggi ha una Luna interessante, nonostante Giove e Saturno opposti, che permetterà di liberarsi di un peso facendo forza su una grande saggezza che permetterà di superare le provocazioni senza subirle in silenzio. Si raccomanda un po’ di prudenza in amore. Lo Scorpione ha Sole e Mercurio dissonanti: essi portano un po’ di nervosismo, dovuto ad un po’ di frustrazione sul piano lavorativo, che potrebbe riflettersi anche in ambito amoroso. Anche la situazione di stanchezza e disagio fisico che si protrae ormai da dicembre non sembra aiutare, ma sarà necessario riuscire a superare i contrasti. Ultimo segno dello zodiaco? I Pesci: Venere nel segno porta una nuova voglia di amare e una buona energia utile a recuperare la forma fisica e un po’ di stabilità. Un nuovo incontro amoroso o qualche interessante ritorno può portare alcuni sconvolgimenti. Buone possibilità anche sul piano lavorativo, dove i maggiori ostacoli sembrano essere stati ormai sbaragliati. (agg. di Dario D’Angelo)

