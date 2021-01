Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 gennaio 2021/ Chi al top tra Ariete, Leone e Sagittario…

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, martedì 26 gennaio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Il primo segno di fuoco per l’Oroscopo Paolo Fox è l’Ariete. Una Luna opposta potrebbe portare alcune complicazioni legate a delle situazioni del passato che potrebbero ripresentarsi, costringendo qualcuno al confronto. Anche in amore potrebbe nascere qualche difficoltà. Attenzione a non cedere allo stress, lasciandosi andare ad affermazioni poco rappresentative dei propri reali punti di vista.

E poi è la volta del Leone. I cambiamenti che potrebbero accadere da qui alla fine di Febbraio, pur costando una notevole dose di energie, potrebbero portare a ridefinire alcuni rapporti, invitando a mettere a punto alcune situazioni. Anche la sfera sentimentale potrebbe necessitare di una revisione.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Ecco infine arrivare a chiudere questa analisi dell’Oroscopo Paolo Fox il Sagittario. La creatività offerta da queste giornate invita a mettersi in gioco per sfruttare al massimo tutte le opportunità che potrebbero presentarsi durante le giornate di giovedì e venerdì. Questa settimana sembra poter regalare momenti interessanti anche in amore, regalando nuove travolgenti passioni.

