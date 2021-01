Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 gennaio 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario…

Previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questa martedì 26 gennaio 2021. Mirino puntato sui tre segni d’Aria, dunque su Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa attende i nati sotto questi segni? Ecco cosa ha letto nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia per la rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Per l’Oroscopo Paolo Fox si parte come sempre dai Gemelli. Nonostante questa sembri essere una situazione particolarmente tesa e conflittuale, l’arrivo di Febbraio sembra poter garantire il raggiungimenti di alcuni importanti obbiettivi capaci di regalare belle soddisfazioni. Queste giornate invitano a tenere sotto controllo l’aspetto economico per evitare di trovarsi in situazioni difficili da gestire.

E ora è la volta della Bilancia. La situazione di dubbio e tensione che molti stanno vivendo potrà finalmente trovare soluzione con l’arrivo di Febbraio, quando arriverà una grande energia mentale e fisica utile a portare avanti nuovi progetti.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

E infine nell’oroscopo Paolo Fox arriva l’Acquario. L’avvicinarsi della concentrazione planetaria che si verificherà durante il mese di Febbraio potrebbe creare un intenso fermento capace di spingere per la realizzazione di alcuni importanti progetti. Attenzione all’aspetto economico.

