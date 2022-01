Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: cosa succederà

Come sarà il mercoledì 26 gennaio dei 12 segni zodiacali? Ci pensa come al solito Paolo Fox con l’Oroscopo a darci qualche dritta e qualche consiglio. Sui canali di Radio Latte Miele, l’astrologo ha parlato di come andrà la giornata di Ariete, Leone e Sagittario, segni di fuoco.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Luna in ottima posizione

Voi dell’Ariete nei prossimi giorni potrete godere di una luna in ottima posizione: questo sarà uno spunto necessario per guardare positivamente al vostro futuro. Il mese di marzo segnerà una vera e propria svolta ma è importante sfruttare anche le opportunità del momento, sopratutto in amore. Ascoltate dunque il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox: lanciatevi a capofitto nei vostri progetti e ne vedrete delle belle.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, il momento

Leone, avete tante idee ma le rivalità sembrano ostacolarvi ultimamente. Se c’è un consiglio che l’Oroscopo Paolo Fox vi dà è: cercate di sfruttarle invece come stimolo, superando ogni situazione che per altri può essere un vincolo mentre per voi deve essere uno stimolo. Quando riuscite ad emergere date il meglio di voi stessi, dunque provateci: nessuno vi ferma. Fate solo attenzione alla luna non proprio positiva nel segno.

Sagittario, i prossimi giorni sono importanti sia per la sfera sentimentale che professionale. Il vostro carattere vi permette di fare belle cose: siete sempre ben disposti quando si tratta di fare nuovi incontri, trovando stimoli continui nel rapportarvi con gli altri. Questo aspetto del vostro carattere sarà un’arma in più per superare i problemi che inevitabilmente incontrerete sul vostro cammino. L’Oroscopo Paolo Fox vi offre una lettura importante: più persone conoscerete più avrete filtri per osservare la realtà. L’amore è altrettanto fortunato in questo periodo, dunque pensate a come sfruttare il momento.

