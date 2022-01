Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: la giornata

In questo mercoledì 26 gennaio, cosa possiamo attenderci? Cosa ci riserverà la vita? Come andranno lavoro, amore, amicizie e fortuna? L’Oroscopo Paolo Fox accorre in soccorso per darci una panoramica della giornata. Sui canali di Radio Latte Miele, l’astrologo ha così analizzato quello che succederà ai segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: previsioni

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, soddisfazioni professionali

Cancro, per te nei prossimi giorni è necessaria maggiore cautela in ambito sentimentale, sopratutto in relazione alla gelosia. Ricorda sempre che troppa oppressione dettata dalla paura di soffrire potrebbe essere decisamente controproducente e allontanare il partner: cercate dunque di moderare i vostri sentimenti e le vostre emozioni irrazionali. L’Oroscopo Paolo Fox prevede anche cose belle per voi: siate più convinti delle vostre capacità, nell’ambito professionale potrebbero arrivare importanti novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, nuove intuizioni

Scorpione, per voi la luna e Venere dovrebbero essere di grande aiuto. Il satellite e il pianeta sono nel segno e dovrebbero supportarvi, ma sembra esserci ancora qualche problema di troppo. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, forse siete troppo legati alla vostra quotidianità e questo vi porta a star fermi piuttosto che provare ad agire. Bloccarsi in questo momento potrebbe isolarvi, dunque il consiglio per voi è questo: cercate di stare in ambienti sereni.

Pesci, in questo periodo storico vi sentite decisamente più forti e maturi rispetto al passato, soprattutto a vantaggio dei rapporti sentimentali, che potrebbero beneficiare di questa maturità. Anche chi ha vissuto una separazione di recente avrà modo di sfruttate le grandi occasioni offerte da nuovi incontri: non rinchiudetevi dentro casa, anzi, uscite e cercate di fare del vostro meglio per conoscere. Nel prossimo periodo sarete ricchi di nuove intuizioni: sfruttatele a dovere, come vi ricorda l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

© RIPRODUZIONE RISERVATA