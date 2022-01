Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: previsioni

La settimana entra nel vivo con questo mercoledì 26 gennaio. Cosa dobbiamo aspettarci dalla giornata? Paolo Fox ci dà, come al solito, le proprie previsioni attraverso i canali di Radio Latte Miele. Qui l’analisi del mercoledì dei segni d’acqua: come andrà per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: per i Gemelli, un Saturno attivo

Gemelli, sarà un bel periodo per voi. Come dice l’Oroscopo Paolo Fox, la posizione positiva di Saturno permetterà di superare agevolmente alcuni piccoli fastidi. Se siete in coppia, una soddisfazione privata del partner vi darà la sensazione di essere stati messi da parte: non preoccupatevi, però, non è altro che un’errata convinzione. In ambito professionale evitate le competizioni, non è il momento adatto. Sono invece favoriti gli incontri nei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox: per Bilancia e Acquario gioie e dolori

Bilancia, per voi non è sempre agevole trovare le giuste soluzioni, soprattutto quando si è troppo instabili come in questo periodo. Sono giorni non proprio facili: avete tante questioni da dover dirimere, a svantaggio della sicurezza sia in ambito sentimentale che professionale. L’Oroscopo Paolo Fox ha un consiglio per voi: cercate di essere maggiormente sicuri di voi stessi e attenzione ad alcune discussioni in amore.

Acquario, cercate di non perdervi in chiacchiere nonostante il nervosismo degli ultimi giorni. L’Oroscopo Paolo Fox vi ammonisce: fate attenzione ad alcune beghe di carattere legale ed economico, che potrebbero far sorgere spiacevoli imprevisti. Adeguatevi alle circostanze cercando sempre la libertà. I successi personali sono in arrivo anche per voi: aspettatevi cose belle.

