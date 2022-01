Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: amore e lavoro

Come andranno amore, fortuna, lavoro, amicizie e rapporti in famiglia in questa giornata? Cosa aspettarsi da questo mercoledì 26 gennaio. L’oroscopo Paolo Fox ci viene in soccorso e ci dice tutto. Attraverso i microfoni di Radio Latte Miele, l’astrologo ha analizzato i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, Luna opposta

Toro, potrebbe essere un giorno strano. La luna opposta potrebbe portare un po’ di nervosismo, nonostante un cielo abbastanza positivo. Il fine settimana sarà decisamente più proficuo sopratutto in ambito sentimentale, in particolare per chi è ancora solo: l’amore potrebbe essere più vicino del previsto. La possibilità di guardarsi intorno sarà concreta dopo le tante sofferenze del periodo precedente. Buone, dunque, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per te, nonostante questo mercoledì potrebbe non essere semplicissimo.

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, la giornata

Vergine, da febbraio il cielo è di protezione per la sfera professionale: stai andando davvero molto bene. Continuate ad alimentare la stima che gli altri nutrono nei vostri confronti: solo così potrete andare avanti sempre nel modo migliore, conquistando la fiducia di chi vi è vicino. Avete una certa influenza e forza ultimamente, sfruttatela nel giusto nei modi per guidare le persone intorno a voi verso la via corretta. Solo un’accortezza da parte dell’Oroscopo Paolo Fox: attenzione ad alcune questioni di carattere legale. Potrebbero portarvi qualche bega ma con la giusta propensione riuscirete a superare ogni ostacolo.

Capricorno, verso il weekend sono previste ottime prospettive. Nel frattempo che attendete sabato e domenica, sfruttate le risorse del momento: dovete reinventarvi, sapete farlo bene. Chi ha un’attività in proprio deve certamente ottimizzare le proprie capacità per continuare a fare ottimi affari. Paolo Fox nel suo Oroscopo vi dà un consiglio: siate sempre di mentalità aperta.



