Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 26 giugno 2019: Sagittario, Vergine, Leone, Ariete, Gemelli

Oroscopo oggi mercoledì 26 giugno 2019

Torna anche oggi, mercoledì 26 giugno 2019, il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo sulle frequenze di LatteMiele ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Il Leone sta sempre fuori dagli schemi e si sente in un momento non semplice da gestire. Forse semplicemente si dovrebbe trovare voglia di reagire anche di fronte a situazioni da non considerarsi facili da gestire. La Bilancia vive un momento non semplice con delle stelle conflittuali che obbligano alla calma. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore attenzione e cercare di trovare forza per reagire. Lo Scorpione sta vivendo un periodo in cui non trova stimoli, è troppo annoiato e un viaggio sarebbe la soluzione a tutti i mali perché potrebbe portare nuova voglia di fare e soprattutto aprire a nuove sfide. Staremo a vedere se ora si può concretizzare qualcosa di importante anche se non è da escludere che ci si trovi di fronte a delle complicazioni che impediscono di lasciare la propria città. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Partiamo con l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox da Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone che fa fuori cose fuori dalla norma e che spara un po’ troppo in alto in questo momento rischia. Come si diceva qualche giorno fa in questo momento l’energia c’è ma bisogna guidarla bene. Si devono sostenere progetti gestibili e cercare di non fare tutto da soli. La Vergine deve programmare le prossime giornate in maniera serena. Questo mercoledì può essere importante e fino a venerdì abbiamo una buona situazione astrologica proprio per far valere le proprie opinioni. La Bilancia ha stelle conflittuali, è in conflitto la Bilancia che ha problemi sul lavoro e che ultimamente non si è vista riconfermare un incarico oppure una Bilancia che ha un’attività che non funziona. Tanti sono i motivi per cui non ci si sente sereni. Lo Scorpione è annoiato e avrebbe bisogno di stimoli in più, un viaggio ora si presenterebbe davvero ideale perché potrebbe portare lontano dalle persone che hanno il potere di far arrabbiare.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e soffermiamoci per l’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete deve fare chiarimenti necessari, sta accumulando energia, si è poi diventati sempre più forti e si è sempre stati sicuri di sé. Addirittura si potrebbe arrivare al punto di dire che qualche Ariete lavorerà anche ad agosto o comunque avrà la mente impegnata perché dovrà programmare tutto quello che c’è da fare. Il consiglio è sempre di programmare eventi a lunga scadenza e non dire sempre no a prescindere. Se c’è qualcosa che interessa o potrebbe interessare sarà meglio ricordare che i prossimi mesi saranno quelli importanti e fruttuosi per i sentimenti. Il Toro ha un’unica preoccupazione in questo periodo, l’aspetto economico. Le giornate fino a sabato rivelano un po’ di ansia perché si devono far quadrare i conti. In questo momento c’è un grande progetto per l’autunno e i più fortunati in questo momento pensano a un grande lavoro o all’organizzazione di cose che avevano in mente da tempo come un lavoro o una convivenza. I giorni sono speciali. I Gemelli si stanno chiedendo se sia giusto continuare una certa strada. Questo è un anno che pone piccoli fastidi, la realtà è che si potrebbe anche subire l’attacco di qualcuno e doversi difendere. Se c’è di mezzo un agente, un notaio o un avvocato che deve fare il suo lavoro è normale che non sia tutto chiaro e che si voglia e si chieda giustizia. Il Cancro ha un Saturno in opposizione che crea un mare di ostacoli. Non è una colpa del segno, il discorso va avanti già da parecchio tempo ma luglio sarà molto più benefico. Ci avviciniamo ad una situazione astrologica che non risolve tutti i problemi della vita ma che potrebbe sbrogliare alcune matasse. Gli occhi di tutti sono puntati sul segno e anche in famiglia le responsabilità sono raddoppiate. C’è stress sul lavoro dove giornalmente si deve dimostrare tutto ciò che si vale. Se non c’è lavoro inevitabilmente c’è stress.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo il giro dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha una giornata efficace in attesa di un agosto prorompente. Chi ora è solo o si è separato deve contare molto su questa estate. Cose non capitano anche se non vogliamo che capitino, bisogna esporsi. Il Capricorno sta facendo una sorta di lista dei buoni e dei cattivi. Quelli che si vogliono allontanare e quelli che si vogliono frequentare. Si è grandi lavoratori ma oggi ci si sente fiacchi e stanchi, si vorrebbe cambiare vita. L’Acquario è il segno delle novità, stanno arrivando novità ma non proprio tutte quelle che si desiderano. I Pesci hanno progetti importanti in vista e questo resta un periodo importante di analisi e di cura dei dettagli. Il mese di luglio offre di più, chi lavora proprio nella tecnologia potrà avere nuove soluzioni. Sappiamo che pochi stanno affrontando un periodo di grande separazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA