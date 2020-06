Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2020/ Acquario, Bilancia, Toro, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 giugno 2020: Acquario, Bilancia

Per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ecco l’Acquario: si deve capire bene cosa si vuole dalla vita perché in certi giorni si dice basta, poi arriva il momento fatidico e non ci si sente più tranquilli. Si pensa la notte di agire, poi la mattina ci si tira indietro. Questo stato d’animo strano è indice di agitazione. Si possono iniziare lavori e collaborazioni con altre città. La trasformazione significa anche pensarsi in un altro luogo.

Bilancia: in attesa della Luna che arriva domenica si è tormentati. Qualcuno non ha dato delle risposte, sul lavoro va tutto al rallentatore. C’è un problema di soldi. Molto dipende dall’ascendente.

Scopri l‘oroscopo Paolo Fox di Toro, Scorpione

Continuiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox con il Toro: si vivono 48 ore importanti dopo che ci si è arrabbiati. Si possono risolvere dei problemi. Si vuole sempre avere un terreno solido su cui camminare, si cercano certezze che si possono trovare in amore. Potrebbe esserci qualcosa di nuovo per il lavoro.

Scorpione: si cerca una serenità perduta tra martedì e giovedì. O ci si arrabbia con tutti, cosa che costa cara, oppure non si ottiene ciò che si vuole in tempi brevi. Si devono accogliere le mediazioni, senza lanciarsi in liti, in attesa di agosto mese importante per le relazioni.



