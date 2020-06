Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2020/ Cancro, Sagittario, Capricorno, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 giugno 2020: Cancro e Sagittario

Ecco per l‘oroscopo di Paolo Fox il Cancro: tra venerdì e sabato ci saranno due giornate importanti. Se delle persone importanti sono entrate nella vita continua un percorso di conoscenza. Entro agosto arrivano scoperte importanti. Avere Mercurio nel segno indica un segnale che dice cosa è giusto fare e cosa no. Attenzione nelle trattative, entro luglio possono nascerne di diverse. Giove opposto dice che non ci sono agevolazioni economiche. In questo periodo si deve accettare quello che viene, no al braccio di ferro.

Sagittario: giornata faticosa, questa è legata al fatto che si parte con un nuovo progetto dopo un lungo fermo. Non ci si riferisce al lockdown, ma da uno stallo dall’autunnos corso quando alcune questioni sono cambiate. In alcune coppie c’è un problema di comunicazione che va sanato.

Scopri l’oroscopo di Capricorno e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta al Capricorno: il consiglio è di stare bene. Mercurio opposto, ma Giove e Saturno ottimi è solo questione di attese. Se si ha un’attività ora non arriva molto, ma qualcosa cambierà in positivo. Tutto in divenire, ma è tutto molto lento. Stelle neutrali in amore. Chi ha una storia la tiene, chi non ce l’ha non la cerca.

Pesci: si è pensierosi e si deve stare attenti, c’è bisogno di una piccola sorpresa magari un fiore o un regalo. Se si sta con un Pesci si deve essere dolci, magari dando spazio a qualcosa che può sembrare infantile come una coccola. Sia gli uomini che le donne sotto questo segno se giocano a fare i duri conservano una grande emotività. Venerdì e sabato la stanchezza si fa sentire, domenica ci sarà un miglioramento per questo è meglio non agitare le acque nelle prossime quarantotto ore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA