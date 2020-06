Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 giugno 2020/ Lavoro e amore, quali i segni al top?

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare da vicino i segni al top. L’Ariete vive una giornata che aprirà un weekend molto interessante. Le giornate migliori però saranno sabato e domenica, mentre ora sarà importante cercare di risolvere anche qualche complicazione. Il Toro è in grande fase di crescita. Dopo una fase centrale complicata della vita ci saranno 48 ore molto importanti. Questo vuol dire che finalmente si può trovare una soluzione ad alcuni problemi di difficile gestione. Il Cancro tra oggi e domani vivrà due giornate molto importanti. Entro il mese d’agosto arriveranno delle scoperte molto importanti che potranno proiettare il segno a raggiungere risultati importanti. La Vergine in questo momento è molto forte e spera di continuare a sentire questa energia per molto tempo. Risulta molto importante evitare però di ritrovarsi ad evitare le passioni perché possono portare a delle difficoltà anche verso il futuro. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni che potrebbero essere molto importanti.

Oroscopo Amore – L’Ariete deve parlare in amore. Questo non vuol dire però litigare o recriminare qualcosa che non va, ma semplicemente capire le esigenze del partner per riuscire a vivere una relazione più completa e che soddisfi entrambe le parti. Il Toro può risolvere alcuni problemi sorti in questa settimana, sicuramente c’è la forza per uscire dai guai anche in amore. Se il Cancro sente di aver visto entrare nella propria vita una persona importante nei prossimi giorni riuscirà a completare un percorso di conoscenza molto interessante. Il Leone potrebbe aver avuto dei problemi nel campo del lavoro, però vivrà sicuramente delle situazioni maggiormente intriganti per quanto riguarda i sentimenti. Lo Scorpione pare aver perso la sua consueta tranquillità. In questo periodo sarà importante mediare, cercando di ritrovarsi di fronte alla persona dei propri sogni per risolvere tutte le difficoltà finora accusate. Il Sagittario vive alcuni problemi in queste giornate e questo si riflette in amore. In alcune coppie infatti c’è un bel problema di comunicazione che va sistemato quanto prima. Il Capricorno invece vive un momento di neutralità e apatia. Chi ha una storia in corsa se la tiene anche se ci sono dei problemi, chi non ce l’ha non la cerca nemmeno.

Oroscopo lavoro – Il Toro si trova in un momento di risoluzione di problemi. Questo a livello professionale potrebbe portare a nuovi orizzonti proprio dal punto di vista professionale. Il Cancro ha dei problemi a livello economico con Giove opposto che non promette niente di buono sotto questo punto di vista. E’ un periodo un po’ particolare però e si deve accettare un po’ quello che passa il convento, senza andare a incrinare i rapporti e quindi perdere tutto. La Vergine si potrebbe trovare in una situazione in cui serve definire un problema per risolverlo. La Bilancia vive un momento particolare in cui dal punto di vista del lavoro tutto sembra andare al rallentatore. Attenzione ai soldi che potrebbero rappresentare un limite non indifferente. Il Sagittario è decisamente affaticato perché riparte con un nuovo progetto o rilancia qualcosa già in piedi dopo una lunga pausa. In questo senso però non si parla dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, che ha portato al lockdown per tutti, ma da ben prima visto che si è piuttosto bloccati fin dall’autunno scorso. Il Capricorno deve avere attenzione, con Saturno che promette risultati ma che invita anche a stare attenti soprattutto se si ha un’attività in proprio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA