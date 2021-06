Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 giugno 2021/ Amore e salute per Acquario, Bilancia e Gemelli

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox caratterizzano ancora una volta il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 26 giugno 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: sei pieno di voglia di fare cose diverse dal passato, anche trasgressive, rimettendoti in gioco. Faranno scelte folli coloro che pensano di avere poco tempo a disposizione o di averne perso troppo per farle. Chi ha come ascendente un segno di Terra, avrà la necessità sicuramente di farsi due conti. Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Non è un fine settimana in cui ti va di discutere di cose superficiali e di avere un atteggiamento polemico nei confronti del partner, ma è probabile che qualcosa sia poco chiaro. Nulla di grave, il tuo è un cielo comunque importante. Cautela anche con gli sforzi.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. È un week-end che volge al bello stabile e anche se ci sono alcune questioni legali, cavilli, problemi magari legati al passato da risolvere, Giove dissonante poi tornerà attivo. Vai avanti, cambiamenti ce ne sono, e probabilmente anche se fai sempre lo stesso lavoro sono cambiati gli accordi, i contratti, magari anche semplicemente le persone attorno a te. Chi deve organizzare un lavoro, dovrà farlo con persone diverse rispetto al passato.

