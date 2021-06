Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 giugno 2021/ Previsione Pesci, Scorpione e Cancro…

L’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni anche in data odierna fanno compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 26 giugno 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Tutto quello che puoi fare per sanare un amore entro la fine di giugno è importante, perché all’inizio di luglio sarai pronto a buttare tutto all’aria. Probabilmente molti Scorpione hanno detto stop a una situazione che non volevano più, lavoro compreso. I separati potrebbero pensare di stare bene da soli o di volere una relazione part-time. Giove si preannuncia favorevole l’anno prossimo, quindi stai forse già pensando a cosa fare nell’inverno 2021-2022”. Chi è nato sotto il segno del Cancro, invece, è molto polemico. A volte le polemiche le sollevi per vedere fino a che punto il partner ti segue, ovvero se ti arrabbi, sei un po’ cupo e noti che il partner si preoccupa, allora vuol dire che ti vuole bene. Però non esagerare, non tirare troppo la corda. Questa Luna particolare, questa Luna piena, tra l’altro è attiva da qualche tempo ed è in qualche modo anche foriera di emozioni strane.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Questo fine settimana viaggia sulle note di una Luna molto intrigante, ma a dicembre si profila uno scenario interessante. Se hai un’attività fissa o progetti in testa, questi troveranno sfogo nei prossimi mesi. In amore è tutto possibile, purché il cuore sia libero. Chi ha già una bella storia non potrà che potenziarla. Sei una persona ipersensibile e tutto quello che vivi o ti fanno vivere risulta essere molto più coinvolgente e, in qualche modo, può anche ferirti”.

