Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 giugno 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, sabato 26 giugno 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, weekend 26-27 giugno 2021/ Buone occasioni per il leone, pesci...

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Sei pieno di vitalità. Adesso, solo con Acquario e Toro potrebbero nascere delle difficoltà. Tu hai delle buone prospettive, se hai accettato un incarico, lo hai fatto con grande voglia di portarlo avanti, ma ricordiamo che quello che capita quest’anno è un po’ particolare come lavoro, perché magari ti hanno assegnato un compito che altri non volevano fare oppure in qualche modo devi dimostrare di saper fare tanto e tu sinceramente ti sei anche stancato di dover ogni volta far valere le tue ragioni. Ma sei fatto così, vuoi primeggiare! A proposito di primeggiare, luglio è un mese che vedrà Venere attiva e potrebbe farti primeggiare, appunto, in amore”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 giugno 2021/ Amore e salute per Acquario, Bilancia e Gemelli

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. Week-end interessante, luna favorevole. Conviene mettere a posto alcune questioni di soldi. Chi ha un negozio, chi è un imprenditore, necessita di mettersi a posto, in quanto a volte ci si è sentiti totalmente demotivati. Potrebbe essere un anno, questo, in cui fare delle scelte e una persona del Toro che ha avuto nei vostri confronti un atteggiamento non proprio sereno, potrebbe adesso essere oggetto di un contenzioso.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete, che è veramente nel pieno di una piccola grande rivoluzione che porterà lontano, però c’è del nervosismo, e questo capita quando si vogliono fare troppe cose assieme o magari quando ci sono tanti progetti e il fisico ancora non regge, visto che sappiamo che gli ultimi tempi sono stati un po’ pesanti. Tuttavia, tu vai oltre ogni sfida e sei una sorta di highlander dello zodiaco. Allora anche se c’è questa agitazione, io direi, vai avanti. Un pochino di prudenza in amore ci vuole, anche perché per motivi banali possono nascere dei qui pro quo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 giugno 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

© RIPRODUZIONE RISERVATA