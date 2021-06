Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021/ Vergine, Capricorno e Toro che giornata sarà?

Questo ultimo sabato di giugno non può avere inizio senza le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 26 giugno 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: ritrovare quell’equilibrio che tra martedì e giovedì sembrava perso sarà facile perché non siete giù. Semplicemente ci sono delle situazioni attorno che vanno chiarite. Malelingue, pettegolezzi, magari c’è chi dice una cosa e poi se la rimangia. In questo momento conviene soprassedere, ricordando che sei tu il più forte: sei tu quello che ha Mercurio che governa un po’ la ragione e le tue buone ragioni. Mediando si ottiene e questo vale anche per l’amore. Il Capricorno è molto severo con se stesso e con gli altri. Si chiede in continuazione se sia stato giusto fare certe cose oppure no, se proseguire certe avventure o no. A inizio giugno Marte contrario ha creato problemi fisici e di nervosismo, ora non c’è più: quindi, chi è stato nervoso, deve ora ritrovare il proprio benessere psico-fisico.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento inerente ai segni di Terra con il Toro, che deve spiegare in questo sabato come stanno le cose. Soprattutto le coppie che hanno vissuto una piccola crisi adesso devono mettere tutto nero su bianco. In realtà è probabile che questa crisi non sia neanche legata al disamore, cioè alla mancanza di passione di uno dei due, ma semplicemente a problemi che dall’esterno si sono riversati nella coppia. Quello che non si chiarisce ora, sarà più difficile da chiarire a luglio.

