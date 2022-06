Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 giugno 2022/ Ariete, Pesci, Vergine: le previsioni

Cosa hanno in serbo le stelle per Ariete, Pesci, Vergine? Per fortuna c’è l’Oroscopo di Paolo Fox che ci aiuta a capire che giornata sarà quella di oggi, domenica 26 giugno 2022. Ad esempio, c’è l’Ariete che sta per dare una scossa alla sua situazione attuale. Qualche tensione in amore invece per i Pesci, invece per i Vergine l’astrologo parla di malinconia. Ma entriamo nel merito delle indicazioni fornite nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele…

Oroscopo Paolo Fox: Ariete senza sosta

Cari Ariete, chi si ferma è perduto! E voi lo sapete benissimo perché non state mai fermi. In questo periodo infatti l’unico problema potrebbe essere proprio questo, ma non per voi, per quelli che vi stanno accanto, perché siete frenetici, ansiosi e non vedete l’ora di uscire fuori da quello stato di forzata apatia che vi ha lasciato veramente sgomenti, negli ultimi mesi. Grande periodo per chi vuole risvegliarsi, dopo un momento no, ma anche per chi vuole innamorarsi.

Oroscopo Paolo Fox: stranezze per Pesci e Vergine…

Pesci, giornata un po’ stralunata e in cui potreste addirittura mettere alla prova delle persone. Tu ami con vigore e passione, ma ogni tanto ti diverti a mettere in imbarazzo chi ti sta intorno, per capire se ti segue. In coppia si fa sentire un certo senso di ribellione e talvolta di solitudine che può spaventare uno dei due: attenzione nei rapporti logorati da tempo, perché potrebbero accumulare qualche recriminazione di troppo. Più che di una crisi d’amore, parlerei anche di grande stanchezza, per quello che hai fatto. Per 48 ore consiglio relax e in serata è meglio non fare le ore piccole.

Vergine, è una domenica con qualche lieve malinconia e queste 48 ore in arrivo sono particolari. Spesso i nati Vergine si ubriacano di lavoro o fanno tante cose a livello pratico, proprio per non soffermarsi troppo ad ascoltare i sentimenti che sono rimasti inappagati o magari alcune questioni personali che vanno gestite con più attenzione. Il monito delle stelle è questo: cercate di stare accanto alle persone che amate, perché in questi giorni ci sarà un po’ di malinconia, se questo non accade. Curate un po’ di più la forma fisica e ricordatevi sempre che le questioni nate a giugno avranno vita breve, quindi le collaborazioni e i progetti dovranno essere rivisti al più presto o magari vi annoiano e cercate qualcosa di più.











