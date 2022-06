Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 giugno 2022/ Cancro, Sagittario e Scorpione: la domenica

Che domenica sarà per Cancro, Sagittario e Scorpione? Troviamo la risposta nelle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, domenica 26 giugno 2022. Ad esempio, ci sono cambiamenti in vista per il Cancro, mentre il Sagittario deve fare attenzione a ciò che riguarda la sua sfera sentimentale. Infine, c’è lo Scorpione che ha all’orizzonte diversi chiarimenti e situazioni in via di risoluzione. Ma entriamo nel dettaglio con le indicazioni fornite a Radio Latte Miele…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 giugno 2022/ Toro, Acquario e Bilancia: i pianeti

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, riflessione profonda…

Cancro, il Sole è entrato nel vostro segno già dal 21 di questo mese, facendo partire l’estate e questa è un’estate interessante per il lavoro, dove però ci sono dei rinnovamenti e persino degli addii e delle trasformazioni. Gli ultimi mesi sono stati pesanti per qualcuno, segnala l’oroscopo Paolo Fox: chi per motivi personali o di salute, chi per motivi di altro genere, quasi tutti i Cancro stanno rivedendo la propria partecipazione, nell’ambito del lavoro, a una certa situazione. È chiaro che questo è un momento di riflessione profonda, però sfruttiamo questa domenica per liberarci dai pensieri negativi.

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 27 giugno-3 luglio 2022/ Passione per Acquario e...

Oroscopo Paolo Fox: chiarimenti per Sagittario e Scorpione

Sagittario, Attenzione in amore, perché c’è il rischio di inciampare. Soprattutto se da tempo vivete una storia, potreste essere attratti da un’altra persona. Non fate errori! Non lasciate il certo per l’incerto! Se poi avete una persona cara che non sta bene o comunque c’è qualcosa che non va o siete lontani da chi amate, fate attenzione! In tutti i rapporti con ex o persone del quotidiano, in cui ci sia da discutere, è meglio essere cauti. Per il resto, giornata fertile e Giove aiuta chi vuole recuperare, anche sul piano professionale.

Oroscopo domani 26 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore...

Scorpione, settimana importante e l’oroscopo Paolo Fox parla già adesso delle giornate 28,29 e 30, perché, dal 28 pomeriggio, con picco massimo il 29, avremo un bel novilunio: gli ultimi giorni del mese saranno quindi molto efficaci per mettere in chiaro qualcosa, per sentirvi più soddisfatti e magari per riuscire a risolvere un piccolo problema, perché non è detto che le stelle debbano portare sempre dei cambiamenti di vita eclatanti: magari finalmente riuscite a dormire meglio, a fare qualcosa che vi fa stare meglio. La giornata di oggi viaggia su un bello stabile e abbiamo dei pianeti intriganti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA