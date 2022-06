Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 giugno 2022/ La domenica di Gemelli, Capricorno e Leone

Che giornata sarà per Gemelli, Capricorno e Leone? Le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 26 giugno 2022, ci aiuteranno a capirlo. C’è il Leone che si prepara a vivere grandi giornate, mentre il Capricorno deve fare attenzione a non esagerare. I Gemelli invece potrebbero trovare l’amore o incontrare una persona speciale. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le indicazioni fornite dall’astrologo a Radio Latte Miele…

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, svolta sentimentale

I Gemelli sono tra i più energici in questo giorno, in cui Luna, Venere e Mercurio sono nel segno secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Non solo avete il dono della parola e dell’eloquenza, ma vi farete comprendere di più e meglio, potreste innamorarvi o fare una conoscenza speciale. Le stelle che sono delle potenziali amiche, in qualche modo ci indicano quello che possiamo o dobbiamo fare. Prendete le mie “previsioni” come indicazioni. Per esempio, chi oggi vuole fare colpo su una persona che ricambia, deve sfruttare questa bella posizione dei pianeti.

Oroscopo Paolo Fox: stelle importanti per Capricorno e Leone

Molto importante che il Capricorno non faccia il passo più lungo della gamba. Per fortuna questo è un segno molto ponderato, ma in questo periodo è inevitabile una riflessione sulla propria capacità di azione. Molti pensano di aver fatto tanto e aver ricevuto poco. Il Capricorno non è comunque un segno che si lagna, ma se in questi giorni qualcosa non va, lo farete presente. Tra l’altro, arriva una fine del mese in cui probabilmente sarete voi stessi a sollevare situazioni difficili o un problema. Eventuali incomprensioni con persone che amate, colleghi, dovrebbero essere dimenticate. Adesso sarebbe meglio far buon viso a cattivo gioco, anche se costa un po’.

Il Leone adesso ritrova quella grinta che è mancata tra venerdì e sabato per l’Oroscopo di Paolo Fox. Domenica e lunedì sono grandi giornate! Adesso dite come le pensate e quindi è normale, in un periodo come questo, persino dire stop a qualcosa che non vi piace più, però sarete voi a dire basta e questo vi garantisce serenità. A questo va aggiunto che il Leone vuole sempre comandare o comunque avere il dominio delle situazioni. Stelle importanti per l’amore.











