Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 giugno 2022/ Toro, Acquario e Bilancia: i pianeti

Sarà una domenica importante per Toro, Acquario e Bilancia? Le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, domenica 26 giugno 2022, ci aiuteranno a capirlo. Ci sono delle questioni da risolvere per il Toro, mentre l’Acquario si appresta a trascorrere una bella giornata. Sarebbe così anche per la Bilancia, che però ha qualche paura di troppo. Ma approfondiamo tutto con le indicazioni fornite dall’astrologo su Radio Latte Miele…

Oroscopo Paolo Fox: Toro, progetti importanti…

Toro, dovrete mettere a posto alcune questioni di carattere personale secondo l’oroscopo Paolo Fox. È probabile che voi stiate già pensando al 2023 e la buona notizia è che il prossimo sarà un anno baciato da Giove, che sarà molto attivo nel vostro segno. Questo significa che i progetti che iniziate ora, potrebbero essere anche importanti per i prossimi mesi e quindi avete una lungimiranza speciale che vi permette anche di mettervi in gioco in maniera più serena. Stelle importanti per una domenica interessante , anche se c’è da mettere a posto qualche contenzioso aperto col partner.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Bilancia, preoccupazioni e timori…

Bella giornata per l’Acquario! Con Luna, Mercurio,Venere positivi. Forse qualche Acquario è un po’ preoccupato per la forma fisica. In realtà bisognerebbe cercare di muoversi di più, fare delle cose a contatto con la natura, perché l’Acquario più si sente libero e più sente che la testa funziona. Questa domenica potrebbe anche parlare d’amore: chi non trova l’amore, dovrebbe chiedersi cosa desideri davvero. Anche chi ha una storia da molti anni, se non riesce a capire il perché di una certa insoddisfazione, è bene che si ponga qualche interrogativo.

Bilancia, bello questo cielo, finalmente! È chiaro che non abbiamo stelle di completa serenità, perché Giove e Marte sono opposti, per cui c’è sempre quella spada di Damocle sulla testa, ovvero la paura che ritorni un problema o che si riaffacci un fastidio fisico o di altro tipo. Tuttavia, queste sono giornate libere e forse proprio il fatto di staccarti da qualche preoccupazione e cercare di vivere in modo un po’ più superficiale è la chiave del vostro successo, che oggi è premiato da tanti pianeti veloci favorevoli. Avete una marcia in più e più allegria, tanto che spero non ci siano delle persone la spengano questa luce.











