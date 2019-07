Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 26 luglio 2019: Leone, Acquario, Pesci, Scorpione

Oroscopo oggi venerdì 26 luglio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox è una delle rubriche cardine di LatteMiele, che porta il titolo di Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. I Pesci cercano rapporti complicati, perché hanno sempre voglia di mettere alla prova i loro sentimenti. L’Acquario si sente sotto pressione, per questo non vive un momento di grande forma. Il Leone si sente un po’ sottotono, non riesce infatti ad accettare ruoli secondari e quando è costretta a farlo cala improvvisamente d’umore. Il Cancro vede l’amore primeggiare in questo momento, ma l’altro lato della medaglia è che si cerca sempre e comunque di avere delle persone da riferimento, su cui fare conto. Questo significa che non si è alla fine autonomi del tutto e che senza trovare l’appoggio di qualcuno si rischia di vivere sempre condizionati e in difficoltà. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox parte dai segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si vive un momento importante per le nuove conoscenze, per il segno è orribile fare sempre le stesse cose e farsi divorare dalla noia. Capricorno: si deve fare solo quello che si ritiene opportuno, si è dalla parte giusta ma serve anche il gruppo giusto con cui lavorare. Acquario: si è un po’ sotto pressione, c’è bisogno di più tempo per capire come stanno andando le cose ed eventualmente come risolverle. Pesci: si cercano sempre rapporti difficili per mettere alla prova il proprio cuore. Se il partner non porta attenzione, allora si finisce per guardarsi attorno. Le storie nate a luglio possono continuare, non bisogna mettere da parte il proprio cuore se ci sono state insoddisfazioni all’inizio dell’anno.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e soffermiamoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione andando ad analizzare da vicino l’oroscopo di Paolo Fox. Leone: questa giornata di venerdì sarà un po’ sottotono, difficilmente accettate ruoli secondari. Ci sono due possibilità: si è stanchi da una prova che ha portato alla vittoria oppure c’è qualche dubbio che presto verrà fugato, questa è l’estate dei vincitori. Bisogna agire con razionalità e non con presunzione e vincerete sempre, ciascuna battaglia può essere vinta con un po’ di logica. Vergine: l’occasione deve essere gestita al meglio, perché tra sabato e domenica si registrerà un calo. Troppe cose da fare, si vivrà probabilmente un momento di grande fatica a meno che non si abbiano intorno delle persone che aiutino. Se si è soli vuol dire che ultimamente si è stati troppo generosi. Si deve pensare sia giusto organizzare tutto, ma molti possono approfittarsi degli sforzi. Bilancia: in questo venerdì le relazioni con gli altri avranno la priorità, ci si avvicina ad un Agosto che porta un po’ di serenità. Ci sarà una certa retrocessione, volete tranquillità in amore e potreste imporre uno stop a coloro che non vi danno quello che realmente cercate. Scorpione: non si dovrebbe diventare pessimisti. Ultimamente c’è qualcosa che non va, qualche piccolo scontro forse, ma bisogna mettere a posto qualche conto.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Infine soffermiamoci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro in seguito a quanto raccontato dall’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: spesso il periodo estivo viene inteso come un periodo in cui è possibile concedersi del relax, ma ci sono pensieri su dei progetti imminenti o qualcosa che turba. Ci si vorrebbe rimboccare le mani ed agire, ma in questo periodo c’è qualche piccola tensione. Toro: in questa giornata c’è la Luna nel segno in ottimo aspetto con Saturno, un aspetto costruttivo. Ci sono novità per coloro che vogliono cambiare la propria vita, il fine settimana porta consiglio. Si cambia carattere con il passare degli anni, si potrebbero anche fare cose folli se si hanno dai 20 ai 30 anni. Si potrebbe esplorare il mondo e allontanarsi dal guscio, ma dopo i 40 si tende ad essere molto più legati alla famiglia. Gemelli: con la Luna quasi nel segno, si prospetta un week end parecchio interessante. Il Sole è già attivo, Mercurio lo sarà a partire da domenica. Bisogna dedicare del tempo alle ricerche, che devono essere motivate se non si hanno grandi problemi. Potrebbero essere disperate se ci sono stati dei problemi, magari si pensa di essere stati allontanati ingiustamente da un ruolo e si potrebbe reagire nella maniera più svariata. Il discorso è diverso per chi ha molte finanze in tasca e non ha voglia di rinnovare un contratto. Cancro: in questo fine settimana primeggia l’amore, si spera si abbia un buon riferimento tra le persone che circondano. Si è sempre più attratti da chi sfugge rispetto a chi invece è più trasparente. C’è stata molta confusione ma adesso sembra che le cose si siano calmate.



