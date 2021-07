Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 luglio 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: amore e lavoro

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano ancora una volta il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 26 luglio 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: devi cercare di fare buon viso a cattivo gioco se, per ora e non per colpa tua, non hai una visione molto chiara di cosa andrai a fare in autunno. In realtà, questo è l’anno in cui si chiudono o cambiano delle situazioni che vanno avanti da tempo, quindi non ti aspettare regolarità. Ora, qui bisogna capire come la pensi, perché poi l’Acquario predica bene e razzola male: magari per tanto tempo hai desiderato di cambiare e fare altre cose e adesso sei un po’ spaventato rispetto a queste mutazioni che ci sono e ci saranno. Conta un po’ meno sugli altri e un po’ più su te stesso. Dal punto di vista finanziario, almeno fino all’11 agosto, prudenza.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Non dare retta ai pettegolezzi, ricordati sempre che sei una persona piuttosto ammirata, perché hai un certo fascino, un certo modo di fare, e in questi giorni potresti anche stupirti se alcune persone diventeranno polemiche con te senza che ce ne sia bisogno. Metti a posto dei conflitti, questioni burocratiche o legali. Avrai già una soddisfazione dalla giornata di mercoledì. Bello questo cielo per gli incontri: non sottovalutarli perché poi, dopo Ferragosto, Venere sarà nel segno.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Oggi sei molto stanco, agitato, e direi che questa è una delle settimane più strane per le relazioni. Quindi, invito tutti coloro che hanno una relazione in crisi o vivono una relazione con una persona lontana a stare un pochino attenti, perché ci saranno delle situazioni strane: lunedì e martedì, ma soprattutto oggi, sei molto confuso, c’è molta tensione nella tua vita. Recupero a partire dalla prossima settimana, ma non fare il passo più lungo della gamba.



