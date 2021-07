Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 luglio 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 26 luglio 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “La situazione astrologica è molto imponente, importante. Il Sole rafforza la tua vita, perché è nel tuo spazio zodiacale. Periodo di compleanni per i Leoni, ma c’è da dire che questo Sole presto andrà opposto a Saturno, quindi c’è una strana tensione sul lavoro: ti troverai a fare delle cose che potrebbero portare a una sorta di competizione, con te stesso o con altri. Questo, in qualche modo, è un po’ un problema, anche se il Leone vive di competizioni ed è molto contento di superare se stesso e gli altri. I sentimenti sono protetti: le storie nate a luglio continuano”.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 26-31 luglio 2021/ Classifica, i pronostici: vergine, bilancia, acquario...

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Gli scontri in amore sono possibili: ora potresti avere a che fare con una persona che non capisci, stare con qualcuno e desiderare di stare altrove. In realtà, il segno del Sagittario mostrerà il lato più critico e anche evasivo della propria personalità. Nelle relazioni stabili, bisogna comunque affrontare un problema che riguarda la famiglia: sono giornate un po’ agitate. Proprio oggi potresti sentirti lievemente fuori gioco, svogliato. Per fortuna il Sagittario, quando sta un po’ giù di corda, riprende il contatto con la natura o cerca comunque di fare delle cose divertenti e si rilassa. Occhio però alle polemiche e a non fare troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2021/ Sagittario, Ariete e Leone: le previsioni

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Questo è un cielo importante: più andiamo avanti con i mesi, con i giorni, e più ci sarà l’opportunità di recuperare. Se hai un progetto, un cambiamento in vista, muoviti. Poi, se proprio una cosa non riesci a portarla avanti, puoi anche disfartene. Adesso puoi pensare se liberarti da un peso o magari iniziare qualcosa di nuovo: in entrambi i casi, entro settembre/ottobre, ci sarà una piccola o grande svolta, poi molto dipende dall’età e dalle circostanze. Intanto, da giovedì della scorsa settimana, il Sole è tornato favorevole, quindi questo è un lunedì che riparte con grinta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA