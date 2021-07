Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 luglio 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, lunedì 26 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Hai iniziato il mese in maniera davvero turbolenta e magari hai mandato anche a quel paese tutti. Adesso, piano piano, recuperi. Cerca di essere meno critico in amore: soprattutto i separati, quelli che non vogliono cadere in una trappola d’amore, sono ancora molto stanchi e soprattutto guardinghi, però con questa nuova posizione di Venere, e da giovedì di Marte, si può parlare di un agosto molto più semplice. Insomma, non prendertela per tutto, anche se il tuo carattere è piuttosto bellicoso. La giornata di oggi promette bene”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa si deve aspettare? La Luna è favorevole e questo è un cielo positivo: Mercurio nel segno, Venere attiva, Marte attivo, Giove favorevole e lo sarà ancora di più dal prossimo anno. È come se tu adesso avessi una sorta di capacità premonitiva che ti permette di andare a sviluppare nuovi progetti, in vista della seconda parte dell’anno. C’è qualcosa di nuovo: forse ancora non è chiaro quello che andrai a fare, ma ti senti liberato. Emozioni d’amore da vivere con serenità.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Sei molto nervoso e, in amore, un pochino instabile: non dipende da te, forse hai a che fare con delle persone che sono poco disponibili nei tuoi confronti, però stai lì a pesare ogni parola che ascolti e potresti diventare anche molto nervoso con chi ritieni non meriti la tua attenzione. Giornate un po’ particolari, in cui in amore bisogna essere prudenti. Non demotivarti proprio ora! Questo è un cielo importante: avremo un autunno utile per le promozioni, per i cambiamenti e un 2022 con Giove nel segno. Quindi, anche se in questo momento sei un po’ giù di corda o magari tutto quello che vorresti non lo ottieni, cerca di guardare oltre. Più speranza, mi raccomando”.

