Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo quarto e ultimo lunedì del mese di luglio non può iniziare senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 26 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: siete forti. Il fatto che Marte entri nel segno, da giovedì, il fatto che Venere sia già attiva e che Urano sia ottimo, significa che in questo momento avete una grinta eccezionale. Siete veramente in una fase di recupero e allora chi ha un progetto lo può portare avanti, chi parla in questi giorni viene ascoltato: è un momento in cui i Vergine sono in primo piano, con incarichi e novità. Chi è molto giovane, fra i 20 e i 25 anni, può iniziare a fare progetti per il futuro, ma questo è un cielo che libera, per cui non è detto che ci siano delle nuove responsabilità: se il fine è quello di stare bene e mettersi anche in un angolo e vivere con più tranquillità il futuro, puoi realizzare qualcosa di grande. Bello questo cielo per gli innamorati e per i single.

Il Capricorno può fregiarsi di un cielo positivo. Ti possono fare una proposta per un lavoro, per una cosa che ti interessa, ma poi tu dirai: “M’aspettavo di più”. D’accordo, però è difficile restare fermi. Il Capricorno è un segno ambizioso, quindi vuole sempre puntare su situazioni più importanti. Dal 29 le cose andranno ancora meglio, ma intanto Mercurio è in aspetto valido e soprattutto c’è una Venere molto utile per cercare di risolvere un problema. Fastidiose alcune pendenze economiche non risolte, molto interessante, invece, l’amore.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro, per il quale non è escluso che questa Venere porti amori e dal 29 anche Marte sarà favorevole. Questo è un cielo che porta non dico delle delusioni, ma delle revisioni dal punto di vista lavorativo: c’è chi farà qualcosa in meno, un programma o un progetto in meno, c’è chi invece dovrà concentrarsi su situazioni diverse. Poi conta sempre l’età: chi ha superato i sessant’anni penserà di andare in pensione e scaricare qualche rottura di scatole, altri invece, dal punto di vista del lavoro, per esempio i più giovani, vogliono rimettersi in gioco in altri settori. C’è un certo rallentamento, però. Sul piano dei sentimenti, lo dicevo prima, Mercurio e Venere portano emozioni belle e addirittura le coppie più forti possono recuperare.

