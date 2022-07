Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: cosa accadrà?

Arrivati a martedì 26 luglio 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Ariete, Toro e Gemelli.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il martedì dell’Ariete

Ariete: L’Ariete è pronto a grandi missioni, come d’altronde spesso capita nella sua vita. Quando mai vedete un Ariete fermo? Se conoscete qualche Ariete pigro è perché forse ha un ascendente che lo deprime e sarebbe strano non avesse ricevuto una sferzata di energia da questo Giove, che rimette in pista questioni di carattere lavorativo, pratico e soprattutto instilla entusiasmo in tutto ciò che l’Ariete vive. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox attenzione perché, per fare le cose di corsa, potrebbe dimenticarsi di una persona che bisogno: ricordati che hai una responsabilità e che sei una guida per alcune persone di famiglia e non. Non far mancare la tua presenza, altrimenti potrebbe venirti un rimorso.

Oroscopo domani 26 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Toro e Gemelli

Toro: Sono 48 ore interessanti: un cielo che protegge, con una Venere intrigante. In questo momento, se c’è qualcosa che non va, sarete pronti a dire stop a una relazione, a qualcosa che non vi convince del tutto. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox il Toro non ha più intenzione di soffrire e sopportare e come biasimarlo? Dal momento che è un segno molto razionale, ritiene che alcune lungaggini non abbiano senso, soprattutto in amore. Molti Toro, se hanno raggiunto un’età matura, desiderano dedicarsi un po’ più al relax.

Oroscopo domani 26 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Gemelli: Se c’è un segno dal temperamento allegro, questo è il tuo, perché avete l’argento vivo addosso. Un vantaggio si può ottenere se frequenti gente nuova, se ti lasci andare all’amore, ma anche se in questi giorni dimentichi il passato. Le uniche tensioni ci sono se pensi ancora a una storia vecchia. Bello questo cielo per gli imprenditori e i liberi professionisti che possono stipulare un accordo importante anche in vista dei prossimi mesi. Con Ariete, Acquario e Leone si lavora anche meglio.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 26 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA