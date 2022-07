Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: il martedì

Le previsioni per la giornata di martedì 26 luglio 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricorno

Capricorno: Dovete essere pazienti: lo siete stati tanto nella vita, ma lo siete sempre, perché dovete ascoltare o problemi di tutti. Voi stessi vi ponete in modo molto positivo nei confronti degli altri e siete pronti ad assorbire negatività e responsabilità: e a voi chi ci pensa? Attenti nei contratti, negli accordi: alla peggio si firma qualcosa che non porta nulla di nuovo e nella situazione migliore, c’è qualcosa di più da fare ma non è così chiaro il futuro. Anche tu avresti bisogno di una persona intrigante, piacevole, ma ogni tanto, in amore, ci sono dei battibecchi o delle lontananze.

Cosa devono attendersi Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Per l’Acquario questo è un periodo particolare: la confusione c’è ed è Urano dissonante che da diversi anni chiede all’Acquario di fare tante cose. Chissà quanti sono gli Acquario che negli ultimi quattro anni hanno cambiato gruppo, ruolo o stanno per farlo. Secondo l0Oroscopo Paolo Fox l’Acquario è il segno del futuro, ma questo futuro potrebbe essere bloccato da personaggi ancorati al passato e che la pensano diversamente. Venere è un po’ debole: stai attento in amore.

Pesci: Le ultime 48 ore sono state pesanti, ma ci si può anche scrollare di dosso alcune tensioni. Queste sono stelle utili per capire che cosa è accaduto in amore, perché dall’estate scorsa molte situazioni sono cambiate. Alcuni sentono addirittura della rabbia dentro, per essersi sacrificati per un amore che non è stato così appagante. Non bisogna mai perdere la propria identità per cadere sotto l’egida di una passione che non lascia scampo. Cerchi dolcezza e comprensione e Venere aiuta a ritrovare qualcosa di bello. Cerca di capire se una persona è davvero dalla tua parte oppure no.

