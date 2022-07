Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 luglio 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione, Sagittario

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 26 luglio 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sulla Bilancia

Bilancia: Per voi che avete affrontato grandi conflitti, la cosa migliore adesso sarebbe quella di rilassarsi: evitare situazioni e incontri con persone che possono suscitare rabbia. Nel corso degli ultimi mesi avete avuto dei problemi proprio perché è stato difficile cosa c’era da fare, come un piccolo terremoto emotivo. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox nelle coppie in cui si recrimina troppo, in cui uno si sente superiore al partner, meglio essere cauti, almeno fino all’11 agosto. Tornare sui propri passi, in caso di separazione, non è la cosa migliore da fare.

Cosa attende Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Avere una Luna favorevole, fra oggi e domani, significa che vi dovete concentrare molto sull’amore: in senso ampio! Amicizia, partner, persone più deboli. Stai iniziando a fare progetti per l’autunno e Venere è ancora favorevole. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox in realtà, sei una persona che si impegna molto, ma ultimamente non hai ottenuto grandi risultati oppure a livello economico c’è stato un problema e ti stai chiedendo se continuare a impegnarti. Lo Scorpione per star bene deve accettarla una piccola battaglia.

Sagittario: Chi vi ferma è perduto! Soprattutto adesso, ma ancora di più ad agosto, in cui avremo Venere, Giove e Sole molto attivi: chi doveva fare una scelta d’amore o ufficializzare una storia ha detto già sì oppure dirà sì. Con un cielo così impetuoso, chi vive da tempo in una coppia priva di smalto potrebbe cercare altrove. Sentimenti che riemergono e anche passioni per il lavoro, con progetti in vista perfino nel 2023.

