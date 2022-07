Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 luglio 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 26 luglio 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Cancro

Cancro: Quest’oroscopo è diviso in due: vicende d’amore importanti o comunque bisogno di sentirsi amati e questioni di lavoro che portano insofferenza, per vari motivi: forse perché stai per iniziare una nuova collaborazione e hai paura che non vada bene oppure c’è stato uno stop. Dipende. Il dato finale è che non ti senti spalleggiato e forse sei tormentato da dubbi. C’è anche chi sta cercando di capire cosa fare in futuro.

Leone e Vergine, che martedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Il fascino non si discute, Venere nel segno è bella e dall’11 di agosto prenderà tutto il vostro tempo. Manca qualche giorno però ci si può preparare: si prospettano due mesi non solo importanti per le questioni d’amore, ma anche definitivi per alcune scelte che riguardano la casa e altri problemi che erano stati accantonati. Bello questo Giove in buon aspetto: è come uno scudo. Se una persona ti ha messo da parte per farsi notare, sarà danneggiata! Nel senso che non hai neanche bisogno di arrabbiarti più di tanto, perché vedrai che i nemici si autoelimineranno e tu avrai una bella vittoria alla fine. Il tempo sistemerà molte cose.

Vergine: Siete più tranquilli, tanto che ci sono già delle nuove proposte e strategie da studiare in vista delle prossime settimane. Massima possibilità di azione e un potere in più che arriva grazie a queste stelle e poi devo darvi una buona indicazione che però riguarda agosto: Mercurio, il pianeta delle idee, vostro governatore, sarà molto attivo e vi proteggerà dal 4 al 26 e sarà molto probabile che agosto diventi così un mese di attività per qualcuno, con dei progetti da lanciare. Amori importanti e domenica ci sarà qualcosa di più, da questo punto di vista.

