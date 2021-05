Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 maggio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 26 maggio 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro e Scorpione

Per i nati sotto il segno del Cancro c’è una Luna interessante, tra l’altro la vita pratica è un po’ movimentata, nel senso che adesso ci possono essere dei lavori in più all’orizzonte e questo nuovo transito di Giove attivo invita i nati sotto questo segno a iniziare a programmare quello che ci sarà da fare dall’autunno in poi. Ci vuole un po’ di coraggio nei sentimenti ma comunque Giugno sarà un mese molto passionale, non bisognerà lasciare nulla di intentato per recuperare l’amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Per quanto riguarda lo Scorpione? Se c’è stata una situazione difficile da affrontare ora si potrà superarla, tagliando con il passato perché questo è un segno che non riesce a recuperare tristi trascorsi, ma Giove è in aspetto buono e quindi un recupero e una conferma stanno per arrivare. Certo che questa situazione astrologica con Saturno, Urano, Marte e altri pianeti particolari chiede di evitare situazioni pericolose, quindi sarà importante tutelarsi anche dal punto di vista fisico.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Pesci, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: avere Luna e Giove in aspetto interessante è un punto di partenza per ricostruire un’integrità emotiva e personale che nel corso degli ultimi tempi è stata messa a repentaglio. Se c’è da fare una rimostranza, presentare il conto e se in amore non tutto è chiaro è arrivato il momento di parlare, poi il problema sarà superato. Certamente questo è un momento in cui non è facile rilassarsi e in questo soprattutto le coppie che sono in crisi o le persone che non si sentono aiutate o spalleggiate da chi hanno vicino sono ancora più nervose, quindi servirà un po’ di pazienza, un po’ di attenzione. Quadro generale molto interessante per quanto riguarda i contatti, importante non perdere tempo se c’è una persona che offre una soluzione anche in vista dei prossimi mesi va accolta con prontezza.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA