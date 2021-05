Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 26 maggio 2021.

Ariete e del Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per i nati dell’Ariete, sarà un mercoledì di grande forza. I nuovi progetti sono tutti favoriti perché ci sono Venere, Mercurio e Sole attivi. Gli acciacchi che qualcuno ancora sta patendo sono legati a qualcosa che non è andato bene o che si è tentato di riparare. Giove inizia un transito importante e questo vuol dire che c’è un recupero. Dall’oggi al domani è difficile che accada qualcosa di trascendentale, ci vuole dunque un po’ di pazienza per risolvere dei problemi e per cercare delle nuove direttive. E’ già tanto sapere che quello di oggi è un Oroscopo utile per definire meglio la propria situazione a livello personale, tanto che i nati sotto questo segno che sono soli dovrebbero darsi da fare perché si trovano sotto un cielo importante per le relazioni.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox non muoversi negli ultimi due giorni probabilmente è stato giusto, Saturno è in aspetto critico e nel lavoro se sono arrivati successi sono stati pienamente meritati, ma adesso è il momento dell’inevitabile stanchezza. Bisogna dire che evidentemente questo Saturno opposto regala anche momenti di piccola frustrazione, anche a causa di persone che non si fanno scrupoli nei confronti dei nati sotto questo segno. Oppure in questi giorni ci si può trovare un po’ in contrasto con l’ambiente circostante, sia nelle relazioni lavorative sia in quelle personali. La giornata comunque sarà un po’ più tonica rispetto alle ultime due.

L’oroscopo Paolo Fox: Sagittario, che giornata sarà

Per quanto riguarda il Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è un momento di grande confusione che può essere anche di tipo sentimentale, però questo Giove dissonante parla di qualcosa che non va, per esempio nei rapporti familiari, con la moglie o con il marito sarà necessario fare attenzione, anche una piccola interferenza o problematica potrebbe diventare difficile da superare. Comunque questo periodo è un po’ particolare per le relazioni che nascono all’improvviso, bisogna diffidare da altre persone che possono rivelarsi non sincere o poco serene.

