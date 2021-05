Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 26 maggio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: arrivano risultati importanti in questo momento, l’attenzione delle Stelle è tutta rivolta su questo segno. Qualcuno potrebbe attraversare un momento difficile, come se ci fosse un problema da superare, ma queste Stelle rappresentano una sorta di scudo, quindi persino chi ha un problema di lavoro legale o deve affrontare una complicazione ne uscirà pulito. In situazioni più interessanti c’è una crescita che riguarda gli affari e anche i rapporti interpersonali. Venere pensa ai Gemelli, Mercurio e il Sole sono nel segno quindi in questi giorni anche se una situazione è andata male si potrà recuperare altrove.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ora tocca alla Bilancia: c’è voglia di giustizia, bisognerà dare tutto il meglio di sé e non sarà difficile con Mercurio, Venere e Sole favorevoli e con Saturno attivo. Anche se si è conclusa una situazione in maniera spiacevole tra fine marzo e aprile, agli inizia della primavera adesso si recupererà. Un bel cielo per le coppie che hanno intenzione di sposarsi e convivere, sarà importante non perdere tempo con gente che non vale la pena di frequentare, sarà importante concentrarsi su persone che possono offrire cose importanti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Acquario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Tocca all’Acquario: fase creativa molto positiva, potrebbe esserci una bella vittoria all’orizzonte. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox Marte positivo, ottima Venere e Sole interessante, da alcuni giorni però ci si può sentire un po’ sotto pressione. Attenzione a fastidi allo stomaco o di altro tipo perché l’Acquario ha bisogno di rilassarsi. C’è un po’ di tempesta che si approssima ma è una tempesta di tipo fisico mentre dal punto di vista mentale, delle idee e della programmazioni i nati sotto questo segno eccellono e questo vale anche per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 maggio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA