Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di mercoledì 26 maggio 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni per Toro e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox evidenzia per il Toro come oggi ci si potrebbe sentire un pochino scontrosi. Il cielo chiede chiarezza, dal punto di vista lavorativo non sono pochi coloro che stanno risentendo di questo Saturno contro, qualche piccolo intralcio, qualche piccola tensione può nascere perché nei rapporti di lavoro, anche quelli che vanno avanti da diverso tempo, c’è qualcosa da rivedere. Attenzione alle persone che non sono leali, non bisogna preoccuparsi perché i nati del Toro hanno un carattere molto schietto e forte e riescono a smascherare facilmente i truffatori di sentimenti. Però un po’ di attenzione di vuole.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Per la Vergine, fare e disfare da una parte può essere piacevole, soprattutto quando si è dell’idea che un progetto che non funziona semplicemente va buttato giù e ricostruito. Però tutto questo costa un po’ di fatica. Giove opposto lega un po’ le mani ai nati di fine agosto e dell’inizio di settembre ma soprattutto dal punto di vista dei contratti, come se entro un mese o due sarà necessario decidere se accettare o no una proposta. I più giovani dovranno navigare a vista e accettare all’occorrenza anche lavori part-time. Necessario cercare la forza che è dentro di sé, arriva una Luna un po’ instabile e dunque la forma fisica andrà curata.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Capricorno, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox per il segno del Capricorno. E’ il momento di iniziare a pensare al futuro in maniera molto determinata, il 2020 è stato un anno pesante per tutti ma per il Capricorno è stato di lancio, per alcune idee che sono venute in mente e situazioni lanciate che si faranno largo nel corso degli anni. Grandi progetti per emozioni che possono tornare, va curata però un pochino di più la forma fisica.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 maggio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA