Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 maggio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: come andrà?

Appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox in questo giovedì 26 maggio. Come andranno le cose per i 12 segni zodiacali? Ce lo dice l’astrologo nel suo appuntamento con Radio Latte Miele. Le stelle sono dalla parte dell’Ariete, mentre per il Leone una grande occasione può essere vicina. Per il Sagittario potrebbe non essere un giorno top, anche se l’amore può nascondere buone sorprese. Scopriamo tutto sui segni di fuoco.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, stelle dalla vostra parte

Ariete, queste stelle sono sempre dalla vostra parte. Ci vuole sempre intraprendenza ma questo segno è collegato alla primavera, stagione in cui si rinasce. Tu sei capace di buttare all’aria preconcetti e situazioni di blocco, dice l’Oroscopo Paolo Fox. Se hai iniziato qualcosa l’anno scorso, adesso potrebbe esserci una riconferma. Ricordati di sfruttare al meglio contatti e accordi. Questo vale anche per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario…

Leone, una grande occasione può essere vicina. È un periodo decisivo per chi vuole realizzare un progetto di coppia ma anche per chi vuole intraprendere una strada vincente, confrontarsi con un socio. Arriveranno presto ricompense, riconferme ma anche possibilità in più per tutti quelli che vogliono farsi avanti e ottenere consensi. L’Oroscopo Paolo Fox dice: se c’è qualcosa che non ti piace, ricorda sempre che puoi fermarlo quando vuoi.

Sagittario, anche se questa non è una settimana top avrai certamente un momento di recupero. Se c’è un litigio o altro, potresti essere proprio tu a riaprire un dialogo sincero e profondo con qualcuno. Dalla prossima settimana, comunque, andrà meglio. I nuovi rapporti possono diventare di riferimento e dunque offrire un appoggio importante. Grande cielo per le coppie che si vogliono bene e vogliono definire una storia d’amore con tappe importanti come matrimonio, convivenze, figli, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

