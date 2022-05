Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 maggio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: l’amore

Giornata non proprio semplice per il Cancro e i Pesci, che vivono un momento un po’ teso e nervoso con tante cose da fare, polemiche e situazioni che non vanno avanti. Per lo Scorpione invece questo è un cielo di forza, anche se bisogna fare attenzione all’amore. Scopriamo insieme le previsioni sui canali di Radio Latte Miele dell’Oroscopo Paolo Fox per questa giornata del 26 maggio.

Oroscopo Paolo Fox: recupero a metà per il cancro

Cancro, questa giornata va un po’ meglio rispetto a ieri, ma il recupero è a metà. È un periodo di stallo: c’è chi ha messo in dubbio le tue capacità e dunque ha ribaltato tutto. Il lavoro, l’amore, tutta la tua vita sta conoscendo una fase di revisione, un po’ pesante, perché certe situazioni non avresti voluto viverle. Se volete risolvere un problema, Giove dissonante ricorda che ci sono parecchi debiti da colmare e magari qualcuno è in debito con voi a livello emotivo, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, cieli diversi

Scorpione, questo è un cielo di forza. Siete molto attenti al lato fisico dell’amore, ma attenzione ai tradimenti: non pagano e in questo periodo potrebbero anche essere scoperti molto facilmente. Chi si separa deve mettere in chiaro tante cose. I nuovi accordi di lavoro saranno da definire entro la fine dell’estate, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Pesci, questa giornata è un po’ di pausa. Non prestare il fianco alle polemiche, soprattutto se lavori con persone che ti fanno arrabbiare. Chi ha un problema di coppia deve metter in chiaro tante cose, spiega l’Oroscopo Paolo Fox. Se devi parlare con qualcuno forse sarebbe meglio rimandare a sabato e domenica. Giovedì e venerdì infatti sono particolari e potrebbero accendere una piccola disputa. In questi giorni dovrai recuperare un po’ di buon umore. L’Oroscopo Paolo Fox dice: cerca di frequentare persone carine, così sarai sicuramente meno teso e potrai goderti al meglio questa giornata.

