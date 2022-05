Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 maggio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le previsioni

Un cielo intrigante quello dei segni di aria in questo giovedì 26 maggio. Mentre i Gemelli hanno un cielo intrigante che potrebbe portare delle novità anche sui sentimenti, visto Giove favorevole, Bilancia sta affrontando un momento di ansia. Per quanto riguarda l’Acquario, invece, c’è stanchezza nell’aria ma anche curiosità, soprattutto in amore. Vediamo tutte le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox attraverso i canali di Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, cielo intrigante

Gemelli, questo cielo è sempre molto intrigante e, in qualche modo, vi invita anche a diventare più determinati. Se avete con troppa superficialità l’amore o il lavoro, adesso dovete tornare sui vostri passi. Infatti questo è un momento che conclude le situazioni. Occasioni per farsi valere ce ne saranno parecchie, soprattutto ora che Giove è favorevole. Questo vale anche per i sentimenti, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, come andrà la giornata

Bilancia, molti di voi vivono in questo momento come se da un momento all’altro dovesse succedere qualcosa oppure con l’ansia di avere sempre un problema fisico o personale presente. Andate avanti normalmente ma dentro di voi c’è sempre questa situazione di lieve tensione che non vi fa essere tranquilli. Chi ha avuto problemi d’amore, ora ha la possibilità di chiarire: attenzione con Ariete e Cancro, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

L’Acquario vuole vivere sempre contro corrente, ma in questi giorni forse conviene adagiarsi un po’. Sei un po’ stanco viste le ultime settimane: hai dato tanto, però avresti preteso un po’ di più. Probabilmente molti avranno voglia di frequentare più gente e Venere aiuta i sentimenti, anche quelli più trasgressivi. Il fatto di vivere un rapporto emozionante, un po’ fuori dalla norma o magari impetuoso è una cosa che eccita gli Acquario, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

