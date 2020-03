Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 marzo 2020/ Ariete, Cancro, Gemelli e…

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 26 marzo 2020: Ariete e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a studiare da vicino Ariete e Cancro, seguendo quanto raccontato nella rubrica Latte e Stelle su LatteMiele. L’Ariete è un po’ fuori di testa in questi giorni, le preoccupazioni sono tante e questa situazione generale poi viene associata a quella precaria che si viveva all’inizio del 2020. Il 2020 in arrivo porta momenti di tensione. Attenti alle distrazione. Anche voi potreste trovarvi a disagio. Il Cancro deve conservare queste due giornate per un approfondimento o una riflessione interiore. Non arrabbiatevi se siete costretti a fare qualcosa che non vi piace fare. Alcuni negli ultimi tempi hanno avuto ulteriori responsabilità. Tutto pesa ma avete anche una capacità: portare avanti progetti e soluzioni in modo forte. Potete farvi sentire.

Oroscopo per Gemelli e Acquario, che giornata sarà?

Ora invece è il momento di guardare da vicino Gemelli e Acquario seguendo da vicino l‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Gemelli hanno una Venere interessante da aprile con un transito lungo fino ai primi di agosto. State rivalutando l’importanza di un amore. Alcune conoscenze possono essere fatte tramite i social, questo è un periodo di sicuro importante per rivalutare la tecnologia che permette di stare insieme. Si può ricevere comunque una bella emozione. Non declinate emozioni che possono essere importanti per voi. L’Acquario dovrà chiudere un rapporto professionale, da fine marzo infatti molte situazioni professionali sono in bilico. Cercate di stare calmi e rivedete le scelte. In amore siete tesi e ci sono conflitti da risolvere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA