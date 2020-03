Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 marzo 2020: Gemelli, Cancro e Pesci vincenti

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni che si possono considerare vincenti. Gemelli: tra non molto tempo Venere entrerà nel segno. Si sta rivalutando in questo periodo l’amore o il valore della famiglia. Nelle prossime ore il segno potrebbe ritrovarsi presto a gioire per un bel messaggio ricevuto. Si deve essere disponibile verso gli altri e magari si potrà recuperare una relazione. Cancro: sono giorni questi di importante riflessione, si possono scoprire delle parti che non si sapeva nemmeno di avere. Non ci si deve però arrabbiare se si capisce di non essere in grado di fare alcune cose. In un momento difficile come questo si può ragionare a una revisione di diversi aspetti che non piacciono. Pesci: è il caso di parlare chiaro se si ha un desiderio che si porta dentro il cuore da molto tempo o se si vuole provare a recuperare un amore. Ad aprile le storie d’amore più complicate saranno messe alla porta. Se manca affetto in amore si rischia di stare davvero molto male in quanto si è romantici a non finire.

Vergine, Scorpione e Capricorno in crescita

Ora invece è il momento di andare ad analizzare da vicino i segni in crescita dell’oroscopo di Paolo Fox. Vergine: la testa è altrove in questo momento anche per queste pesanti costrizioni alle quali siamo tutti sottoposti. Se qualcuno ha avuto dei problemi in amore probabilmente la serata potrebbe portare a una riappacificazione. Si è fortunatamente persone molto logiche, anche se questo è un momento in cui un po’ tutti si sentono spiazzati. Scorpione: arrivano 48 ore in cui ci sarà davvero tanto da pensare anche in vista del futuro prossimo. Domenica ci sarà l’obbligo di tenere la bocca chiusa ed evitare di ritrovarsi a parlare senza controllo alcuno. Questo potrebbe portare al rischio di litigare sul serio con persone alle quali si vuole bene. Capricorno: sarebbe importante ritrovare subito la calma in amore. Molto spesso si è esigenti con gli altri, richiedendo di essere ascoltati, ma non ci si rende conto che in primis non si ascoltano gli altri. Sarebbe il caso in questo periodo di iniziare a vedere le cose sotto tutta un’altra prospettiva, magari mettendo da parte la fermezza sulle proprie opinioni.



