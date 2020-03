Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 marzo 2020/ Leone e Gemelli top, Toro amore e lavoro…

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 26 marzo 2020, ci arriva grazie alla rubrica Latte e Stelle andata in onda sulle frequenze dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a dare uno sguardo a quelli che possiamo considerare segni al top della giornata. I Gemelli si trovano di fronte una Venere davvero molto interessante con un transito positivo che si muoverà fino all’inizio di agosto prossimo. Il Cancro è pronto a ragionare con attenzione, cercando di scavare dentro di sé per capire come muoversi verso il futuro. C’è grande capacità di portare avanti i propri pensieri proiettati verso qualcosa di nuovo e importante. Il segno del Leone è forte anche nelle avversità. E’ inutile negare che ci si trova in un momento non di facilissima gestione, in questo periodo però si riesce a tirare fuori la forza anche nei particolari, grazie alla determinazione e alla voglia di fare.

LAVORO – Ora andiamo a leggere cosa accadrà nel lavoro, sempre studiando da vicino l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Alcuni tra i nati nel segno del Cancro hanno ricevuto alcune responsabilità di troppo, questo può aver creato un certo stato di tensione. La cosa importante rimane quella di mantenere il più possibile la tranquillità evitando di affrettare le proprie decisioni. Il segno dei Pesci deve essere più razionale e avere la forza di raggiungere i propri obiettivi senza esagerare con le aspettative verso il futuro. L’Acquario è pronto a chiudere molto presto un rapporto che non funziona più. Ormai il tempo di pensare è finito, ci vuole del tempo però per riuscire a concretizzare quello che si porta dentro ormai da troppo. Si prenda una decisione e non si consideri eccessivo quello che sta accadendo attorno.

AMORE – Concludiamo questo studio approfondito dell‘oroscopo Paolo Fox con il campo dell’amore e dei sentimenti più in generale. Il segno del Toro può essere determinato in questo momento nelle proprie intenzioni. Dipende a che punto si è arrivati perché c’è chi vuole sposarsi e chi invece vuole andare a convivere. Venere interessante da aprile per i Gemelli che saranno pronti ad essere invasi dal pianeta dell’amore fino all’inizio di agosto. Questo può portare già da subito a rivalutare un amore che si era lasciato sfuggire troppo presto. Chi invece si troverà opposta dal prossimo mese Venere è invece il segno del Sagittario, pronto ad affrontare delle complicazioni non facilissime da gestire. Sarà dunque importante nelle prossime settimane avere la forza di fermarsi a riflettere per evitare polemiche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA