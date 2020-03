Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 marzo 2020/ Vergine, Sagittario, Scorpione e…

Oroscopo: le previsioni di oggi 26 marzo per Vergine e Sagittario

Grazie a LatteMiele anche oggi, 26 marzo, torna l’oroscopo di Paolo Fox. Ecco quando detto per Vergine e Sagittario. La Vergine ha la testa altrove, un po’ tutti siamo agitati, confuse le prossime 48 ore, ma voi siete pieni di energia e anche se questo è un periodo che è capace di spiazzare chiunque ma voi avete idee molto consolidate. Questa sera potrebbe essere convincente se avete vissuto un rapporto amoroso che ha creato problemi. Da aprile le circostanze di distacco dovranno essere limitate in amore. Il Sagittario ha un’uscita di denaro e qualcosa ora va affrontato. Venere sarà in ogni caso opposta da aprile. Creerà disagio. Si raccomanda a tutti voi di evitare scontri e non rendere difficili le scelte d’amore.

Paolo Fox, oroscopo per Scorpione e Leone

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo ad analizzare da vicino Scorpione e Leone. Seguiamo sempre quanto detto a LatteMiele. Lo Scorpione ha tante cose a cui pensare anche in vista del futuro, domenica ci sarà forza per dire o anzi non dire cose che state pensando. A volte, per voglia di essere troppo sinceri, rischiate di mettere a ferro e fuoco un rapporto. Il Leone ha bisogno di coraggio, siete forti, ma le vicissitudini degli ultimissimi tempi hanno bloccato la vostra vita e portato tensioni. Per l’amore in aprile voi avrete più chiarezza. In questi giorni bisogna contare sui sentimenti, dovete dare spazio a quello che dovete vivere e apprezzate.



