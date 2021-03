Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 marzo 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete

È tempo di oroscopo di Paolo Fox anche in questo venerdì 26 marzo 2021. Possiamo contare sulle previsioni dell’astrologo fornite tramite le frequenze di Radio Latte&Miele. Nello specifico, nella rubrica “Latte&Stelle” l’esperto degli astri ha affrontato ovviamente i temi che riguardano la giornata dei segni di Fuoco: Leone, Sagittario e Ariete. Pronti a scoprire cosa dovete aspettarvi?

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 marzo 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo dal Leone il mese di Febbraio potrebbe essere stato particolarmente carico di polemiche, per questo molti potrebbero aver deciso di concludere tutte quelle situazioni che non sono riuscite ad imporsi. Allontanare da sé le situazioni più difficili sembra garantire una maggior serenità, apprezzabile già a partire da questo fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Se siete nati sotto il segno del Sagittario, dopo le grandi tensioni che hanno afflitto i nati nel segno nelle scorse settimane, ora sembra possibile contare su un discreto recupero. Queste giornate, tuttavia, continuano ad essere segnate da qualche preoccupazione.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Per completare la carrellata relativa ai segni di Fuoco, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sull’Ariete. Il mese di Aprile sembra portare una buona energia, apprezzabile già a partire da questo fine settimana. Il Sole nel segno aiuterà ad alimentare un positivo desiderio di rivalsa, attenzione però a non lasciare che questo possa tramutarsi in rabbia. Venere favorevole aiuterà a recuperare alcune relazioni.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario...

© RIPRODUZIONE RISERVATA