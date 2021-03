Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 marzo 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Focus sui segni di Terra per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox nella rubrica Latte&stelle in onda su Radio Latte e Miele. Che giornata sarà questa venerdì 26 marzo 2021 per i nati Toro, Vergine e Capricorno? Scopriamolo insieme…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo la carrellata di previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox a partire dal segno del Toro: dopo un paio di giornate particolarmente pesanti segnate dalla presenza di Giove e Saturno opposti, questo venerdì sembra regalare qualche occasione in più. Entro Maggio sarà possibile contare su qualche garanzia in più sul piano lavorativo, ma in ambito sentimentale già da questo fine settimana si potrà fare affidamento su alcune belle conferme.

Nati Vergine? Il periodo sembra godere di una buona energia, ma la presenza di Marte in quadratura e Mercurio opposto sembra indicare diverse difficoltà cui è necessario far fronte. La giornata di oggi sembra preannunciarsi un po’ faticosa, ma con l’avvicinarsi di Aprile si potrà contare su delle occasioni interessanti per recuperare i sentimenti e ritrovare un po’ di serenità.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il Capricorno queste giornate sembrano regalare delle buone intuizioni, che si collocano però all’interno di una situazione generale piuttosto confusa e difficile da gestire.

