Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 marzo 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Nuovo appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, riservate a tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo spazio ai segni di Fuoco, per mezzo delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, sabato 26 marzo 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Non è il momento per fare tira e molla in amore, sfruttate la prossima energia della primavera per ridare vigore in amore. Sul posto di lavoro siete alle prese con cambiamenti molto impegnativi, ma da maggio potrete apprezzarne i frutti. Il futuro sembra radioso e le stelle vi supportano se avete nuove idee e propositi”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: la lealtà che vi appartiene spesso premia, attenzione però a non dare troppo a chi cerca di bloccarvi con la trappola della gelosia. Gli amori importanti sono possibili, ma allontanatevi entro aprile da chi vi soffoca. Il Cielo da maggio sarà ancora più forte.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Il Sole può segnare una svolta per la vostra vita, sarà possibile liberarsi di un peso e concentrarsi sull’amore. Grandi emozioni sono possibili e per le coppie già affermate sarà possibile consolidare il rapporto. Attenzione al rapporto tra genitori e figli, non esagerate.

