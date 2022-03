Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 marzo 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche oggi catturano l’attenzione degli appassionati di astrologia, materia tanto imperscrutabile quanto indicativa del nostro destino. In questo focus ci concentreremo soltanto sui segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. Nel dettaglio, cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 26 marzo 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita così: “Siete forti e la Luna favorevole supporta le collaborazioni e le società. Attenzione però ad alcuni dissapori di carattere professionale. Sarà importante far passare il tempo in attesa di periodi migliori. Oggi può essere l’occasione giusta per trascorrere del tempo con chi vi piace”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: la Luna in opposizione non aiuta l’andamento di questo sabato. Attenzione a non sentirsi troppo critici verso se stessi, anche perché da aprile le cose inizieranno a migliorare. Per il prossimo mese anche in ambito sentimentale sono previste ottime novità.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “La Luna positiva garantisce un sabato dolce in attesa del mese di aprile ricco di sorprese. Il periodo è di grande valore dal punto di vista sentimentale: sarà importante fidarsi un po’ di più senza tornare alle crisi del passato, che rischiano unicamente di frenarvi”.

