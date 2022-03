Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 marzo 2022/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox contraddistinguono anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus esamineremo i segni di Aria e le indicazioni date dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di sapere cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 26 marzo 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e capire se le stelle – come vi auguriamo noi de “IlSussidiario.net” – saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: siete vigorosi e disposti a mettervi in gioco, anche a costo di commettere errori. La fretta e l’entusiasmo spesso vi portano verso strade e scelte sbagliate, ma comunque rimediabili. Attenzione però sul lavoro a non azzardare cose troppo lontane dai vostri orizzonti.

Ora invece è giunto il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Oggi la Luna leggermente dissonante non vi aiuta, soprattutto se da tempo siete alle prese con una rincorsa verso il recupero. Avrete comunque l’occasione per rimettervi in azione e per reagire ad alcune questioni che hanno rallentato gli ultimi mesi. Da aprile sono previste ottime novità sia professionali che sentimentali.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono anche per quest’oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Venere e Marte nel segno vi indicano la strada per trovare l’amore, anche i rapporti familiari sono supportati da questo Cielo. Attenzione se avete a che fare con i segni Pesci e Vergine: spesso siete in tensione con queste persone.

